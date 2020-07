Coronavirus, Zangrillo: “Basta: tornate a vivere, dico quello vedo”

Per Zangrillo il coronavirus è finito ed è tempo di tornate a vivere e a far girare l'economia.

Il primario dell’ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, è tornato a parlare di coronavirus e a sostenere la sua più volte sottolineata ipotesi che l’epidemia in Italia sia conclusa. Il medico ha poi invitato gli italiani a tornare a vivere senza paura.

Nel corso del suo intervento nel programma In Onda di La7, Zangrillo ha avuto una discussione sul tema con il conduttore David Parenzo nella quale il dottore a sostegno della sua opinione ha sottolineato il basso numero di nuovi casi: “Dall’inizio cerco di dire quello che osservo e inizio ad averne le palle piene. È evidente quello che accade: se oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Coronavirus, vuol dire che non sta succedendo nulla.

Punto. Poi possiamo costruire tutte le favole che volete”.

Covid, l’attacco del prof. #Zangrillo: “Dico quello che vedo e ne ho le palle piene: agli italiani va detta la verità. Riprendete a vivere, andate in vacanza, al ristorante, in banca…” #inonda https://t.co/JC5bkJ0N9o — In Onda (@InOndaLa7) July 21, 2020

Coronavirus, Zangrillo: “Tornate a vivere”

“Vi spiego – ha aggiunto Zangrillo – non faccio parte del Comitato Tecnico Scientifico, ma mi aspetto che il Comitato Tecnico Scientifico dica la verità agli italiani: uscite tranquillamente, riprendete a vivere, andate al ristorante, andate in banca, andate in vacanza”.





“Se entrate in un locale chiuso – ha concluso Zangrillo – mettete la mascherina, ma continuate a vivere più di prima. Altrimenti la società non parte e Conte tra due anni, se c’è ancora, dovrà chiederne 800 di miliardi”–