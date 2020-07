Morto 45enne in incidente stradale: nello schianto tra la sua moto e l'auto è stato sbalzato contro un palo. Inutili i soccorsi

Ennesimo incidente stradale avvenuto a bordo di una motocicletta: nello schianto tra auto e moto, il centauro non ce l’ha fatta. La vittima aveva 45 anni e un matrimonio in programmazione.



Incidente in moto nel bresciano

Aveva da poco chiesto la mano della compagna e con lei si sarebbe spostato il prossimo anno: un brutto scherzo del destino, però, ha stroncato i suoi piani. Massimiliano Negroni, 45 anni, è morto in sella alla sua moto mentre stava andando a lavorare. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino del 21 luglio, sulla provinciale 573 che collega Palazzolo e Coccaglio. L’uomo, a bordo della sua moto Honda, stava andando a lavoro quando si è schiantato, per dinamiche ancora da accertare, contro un’automobile che in quel momento stava girando a sinistra.

Massimiliano è stato sbalzato dalla sua moto finendo contro un palo: l’impatto gli è stato fatale.





Morto 45enne in provincia di Brescia

All’arrivo dei soccorsi è stato annullato l’elisoccorso partito da Brescia: l’uomo era già morto e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La polizia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e i veicoli sono stati sequestrati. Il conducente dell’auto coinvolta nello scontro è un 48enne di Coccaglio, che è stato sottoposto ai test di alcol e droga. La vittima, originaria di Nave, abitava con la sua compagna a Palazzolo sull’Oglio: si sarebbero dovuti sposare il prossimo anno. Massimiliano Negroni, oltre alla compagna, lascia la giovane figlia della donna e il fratello Giancarlo.