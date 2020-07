Un episodio apparentemente inspiegabile quello accaduto a Biella, dove una neonata è stata baciata in bocca da un migrante sconosciuto. Cosa sappiamo?

C’è stato il rischio di una rissa il 20 luglio a Cavaglià, in provincia di Biella. Un migrante, fuori dal bar del centro, si avvicina a una bimba di sei mesi e la bacia in bocca. La reazione del padre della bebè non si è fatta attendere.

L’uomo è stato individuato: vive in un centro d’accoglienza nelle vicinanze.

Migrante bacia una bimba neonata in bocca

L’episodio ha interrotto un tranquillo caffè per una giovane coppia biellese. I due stavano godendosi un momento di relax dopo una pizza a casa, quando un migrante che era con suoi due amici, si è avvicinato fulmineo alla bebè, baciandola in bocca. La donna, che aveva preso la piccolina in braccio, è rimasta sotto choc.

Il padre, al contrario, avrebbe chiesto spiegazioni all’uomo, che gli avrebbe risposto con un sorriso canzonatorio. I particolari dell’episodio spiacevole sono stati riportati nella denuncia dal papà della piccola: “Ad un tratto vedo quel ragazzo alzarsi e venire verso di noi come se volesse entrare nel bar […]. Senza dire nulla e con un movimento fulmineo, guardando la bambina […] abbassa il capo per baciarla al volto“. Questa versione è stata confermata da due ragazzi che hanno assistito alla scena.

Individuato il migrante e sottoposto al tampone

Il padre ha chiesto subito spiegazioni all’autore del gesto spiacevole, ma invano. A un certo punto, quando il rischio rissa è diventato alto, sono intervenuti i Carabinieri, chiamati dalla madre della neonata. Il migrante, che nel frattempo si era allontanato, ha fatto il gesto di lanciare le bottiglie di birra. Gli agenti hanno individuato l’uomo presso il centro d’accoglienza limitrofo. Sottoposto al tampone per il Covid-19, il migrante è risultato negativo.





Anche la piccola è stata sottoposta al tampone. I genitori temono per la sua salute, come ha dichiarato la madre.