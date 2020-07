Il giovane migrante iraniano è rimasto attaccato sul fondo del tir per giorni, fino a svenire per la sete e per la fame a Nola.

Un migrante 18enne iraniano è arrivato in Italia sul fondo di un tir partito dalla Grecia. Il ragazzo è stato salvato dai militari di Nola. Dopo averlo ritrovato sfinito, assetato e affamato sull’asfalto, il ragazzo è stato trasportato in ospedale per accertamenti clinici.

Lo scorso novembre 41 migranti erano stati fermati in Grecia, nella città di Xanthi, a bordo di un tir.

Migrante dalla Grecia all’Italia sul fondo del tir

Un 18enne iraniano migrante dalla Grecia è riuscito a giungere in Italia percorrendo migliia di chilometri aggrappato al fondo di un tir. I militari di Nola, città dove in seguito il tir si è fermato, si sono accorti di un ragazzo sdraiati sull’asfalto.

A quel punto una pattuglia lo ha salvato. Il ragazzo è riuscito a malapena a dire che aveva sete e fame per il lungo viaggio, lasciato in seguito dall’autista del tir. Una volta dissetato e sfamato, il 18enne è stato traferito in ospedale per effettuare degli accertamenti clinici.



I precedenti

Negli ultimi anni, le pagine di cronaca hanno riportato e raccontato molte storie simili. Tanti giovani, spesso minorenni, pur di scappare da regimi totalitari o dalla guerra, si sono prodigati per lasciare in fretta e furia il proprio paese, anche a costo di rischiare la vita percorrendo migliaia di chilometri.

Ad esempio, a inizio 2020, quando ancora il coronavirus non riempiva le prime pagine italiane, un bambino di 10 anni si era nascosto in una stiva di un aereo diretto a Parigi.

Purtroppo il suo corpo non ha retto le variazioni di temperatura per via della bassa pressione atmosferica in alta quota e fu trovato congelato.