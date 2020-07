Tempesta sul Lago di Garda: Guardia Costiera salva 20 persone

La Guardia Costiera ha salvato 20 persone a causa di una tempesta sul Lago di Garda.

Martedì 21 Luglio una tempesta ha colpito il Lago di Garda, dove poco tempo fa è morta una ragazza, scatenando il terrore. Un temporale molto violento si è abbattuto sul nord del lago, fino alle sponde sud del Benaco, mettendo in difficoltà tutti quelli che stavano navigando a bordo delle loro imbarcazioni.

Una perturbazione che ha sconvolto tutti i presenti, visto che le onde hanno raggiunto l’altezza di tre metri. In pochi minuti il vento si è scatenato, le onde si sono alzate e il temporale ha colpito l’intero Lago. La Guardia Costiera è dovuta intervenire immediatamente, salvando 20 persone.

Tempesta sul Lago di Garda

La perturbazione si è abbattuta sul lago intorno alle 17.30, in modo molto improvviso e violento.

I numeri di soccorso 112 e il 1530 della guardia costiera, come riportato dalla testata locale Brescia Today, sono stati immediatamente assediati dalle chiamate delle persone. Nel giro di un’ora le richieste di aiuto da parte dei bagnanti e delle persone in barca sono state tantissime. La Guardia Costiera di Salò ha alternato due imbarcazioni e una dei vigili del fuoco per cercare di offrire assistenza a tutti quelli che ne avevano bisogno.





I mezzi sono stati impegnati in dieci diverse operazioni di soccorso che hanno coinvolto ben 20 persone, che sono state salvate, perché avrebbero potuto finire in guai molto seri se non fossero intervenuti i soccorsi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento ha coinvolto tutti in quanto il lago era molto simile al mare in tempesta.

Tra le persone portate in salvo c’era anche un bambino e due adolescenti, che erano in barca con le rispettive famiglie.