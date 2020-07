Vercelli, omicidio-suicidio: uomo e donna trovati morti in casa

Omicidio-suicidio a Vercelli. Uomo e donna trovati morti in una villetta.

A Vercelli, in una villetta, sono stati trovati i corpi senza vita di un uomo e di una donna. L’ipotesi più probabile è quella di omicidio-suicidio. In queste settimane ci sono stati molti casi del genere, come l’uomo che ha sparato alla moglie ad Aprilia e si è suicidato, oppure il gesto dell’ortopedico avvenuto a Napoli.

Questo fenomeno è in netto aumento ed ogni giorno si sentono notizie del genere. L’ultimo caso è proprio questo, accaduto a Villata, in provincia di Vercelli.

Omicidio-suicidio a Vercelli

I corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati all’interno di una camera da letto in una villetta con il giardino situata a Villata, in provincia di Vercelli. Le dinamiche non sono ancora chiare, ma l’ipotesi più probabile è quella di omicidio-suicidio.

Secondo i primi rilievi, l’uomo e la donna sono entrambi sulla settantina. Uno dei due potrebbe aver deciso di uccidere l’altro per poi togliersi la vita. Al momento sembra un’ipotesi quasi certa, ma non sono ancora state stabilite le cause della morte.

La polizia scientifica e i carabinieri sono immediatamente intervenuti sul posto per effettuare i primi rilievi, insieme al magistrato e al medico legale. All’interno della villetta era presente anche il sindaco del paese, Franco Bullano. Per il momento la scena del crimine è stata chiusa ed è inaccessibile ma le indagini procedono e i carabinieri stanno cercando di ricostruire tutte le dinamiche di questa terribile vicenda che ha colpito il paese.