Tanti assembramenti a Riccione nei luoghi frequentati dai giovanissimi, c'è l'esposto del Codancons.

Troppi assembramenti a Riccione, specie nei luoghi più frequentati dai giovani per la movida, tanto che il Codacons ha presentato un esposto alla Procura di Rimini. A far scattare l’iniziativa è stato soprattutto un video circolato nei giorni scorsi in cui si vedevano molte persone senza mascherina e tutte estremamente vicine, intente a ballare nel noto locale Samsara Beach.

Questa la motivazione del Codacons: “La situazione è di estrema gravità ed è stata segnalata proprio dai cittadini con video e fotografie. Migliaia di giovani che ballavano in spiaggia attaccati uno all’altro tutti rigorosamente senza mascherina. Un potenziale focolaio di coronavirus con giovani arrivati da tutta Italia”.

L’allerta sulla Riviera Romagnola è dunque al massimo, sopratutto dopo il caso della 17enne modenese in vacanza trovata positiva al coronavirus che ha imposto l’isolamento ad altre 40 persone, di cui 6 sono risultate a loro volta contagiate.

La comitiva aveva trascorso una serata alla Villa Delle Rose, dove pure sono stati segnalati assembramenti e dove i Carabinieri avevano elevato una multa da 400 euro ai gestori. Casi isolati che si cercherà di lasciare tali, per questo è bene che tutti, locali compresi, garantiscano il rispetto delle regole.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza aveva portato nei giorni scorsi alla chiusura di 4 locali nel ravennate. C’è poi chi, con grande rammarico, ha deciso di chiudere temporaneamente la propria attività perchè sarebbe impossibile gestire la situazione. È il caso del gestore del Bikini a Cattolica che al Il Resto del Carlino ha detto: “Troppi giovani assembrati, non possiamo fare i baby sitter”.