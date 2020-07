Il cadavere del 19enne è stato ritrovato nelle vicinanze dell'istituto alberghiero "Umberto di Pasca", conosciuto a Potenza.

Alle prime luci dell’alba di giovedì 23 luglio nelle vicinanze dell’Istituto alberghiero “Umberto di Pasca” di Potenza è stato trovato un cadavere di un 19enne di Avigliano. Gli inquirenti hanno ritrovato il corpo ai piedi dei gradini della scala esterna sulla quale vi erano sparsi alcuni oggetti.

Ancora sconosciuta la dinamica della morte. Omicidio e suicidio le ipotesi più accreditate al momento.

Potenza, trovato cadavere nell’Istituto Alberghiero

Alle 7.30 di giovedì 23 luglio la Polizia di Stato di Potenza ha ritrovato un cadavere nelle vicinanze dell’Istituto Alberghiero “Umberto di Pasca“. Si tratta di un 19enne originario di Avigliano.

Il corpo del giovane è stato rinvenuto vicino a un piccolo porticato da alcuni dipendenti della scuola, ai piedi dei gradini che compongono la scala esterna della scuola.

Su di essi, la scientifica ha trovato alcuni oggetti, ma al momento non si sa se appartengano o meno al ragazzo.





Morte sconosciuta

Gli inquirenti hanno aperto un’indagine. Ancora non è chiara la dinamica della morte del 19enne, ma si sta esaminando la scena del crimine per raccogliere dati importanti.

Secondo quanto raccolto preliminarmente, la polizia ha escluso l’incidente fatale, dovuto alla caduta accidentale del ragazzo mentre si accingeva a realizzare un murales. Le ipotesi del suicidio e dell’omicidio rimangono quelle più plausibili, anche se i pochi elementi raccolti non possono né confermare né smentire l’una o l’altra ipotesi al momento. Si attendono i risultati dell’autopsia, per capire le cause del decesso.