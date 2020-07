"Non ha l’atteggiamento baldanzoso e da spaccone che emerge dall'ordinanza del gip": lo dice il legale di uno dei carabinieri arrestati a Piacenza.

L’avvocato di uno dei carabinieri arrestati a Piacenza difende il suo assistito e sottolinea la necessità di fare chiarezza e dimostrare le reali responsabilità degli indagati.

Legale dei carabinieri arrestati a Piacenza

Dopo le intercettazioni che aggravano la posizione dei sei carabinieri arrestati a Piacenza nell’ambito dell’operazione Odysseus, emergono nuovi dettagli sul sequestro della caserma Levante di via Caccialupo.

Gli indagati sono accusati di arresti illegali, spaccio di droga, pestaggi ed estorsioni.

In attesa degli interrogatori di garanzia, il legale di uno di loro ha lasciato le prime dichiarazioni all’Adnkronos. “Il mio assistito è molto provato. Non ha l’atteggiamento baldanzoso e da “spaccone” che emerge dall’ordinanza del gip e dai racconti giornalistici”. A dirlo è Daniele Mancini del foro di Lodi, il quale ha incontrato il carabiniere nel penitenziario di Piacenza.

Quindi ha tenuto a sottolineare: “È importante evidenziare poi i ruoli dei singoli, perché da quanto è trapelato finora sembra si tratti di un’organizzazione unitaria e granitica”. A sua detta, invece, “da quello che abbiamo esaminato non è così, bisogna capire chi ha le maggiori responsabilità”.



Mariapaola Marro del foro di Milano, che difende un altro carabiniere arrestato a Piacenza, si trova d’accordo con quanto dichiarato dal collega Mancini. Marro ha definito “preoccupato” il suo assistito. E ancora: “Si professa totalmente estraneo ai fatti contestati, si è trovato improvvisamente dall’altra parte della sbarra senza aver fatto nulla e teme per le ripercussioni sul lavoro, lavoro che svolge da anni”. I fatti ricostruiti dai pm e riconosciuti dal gip per l’avvocato sono “sicuramente gravi, ma non lo coinvolgono”.