Un 25enne ha perso la vita in un incidente sull'A8 nei pressi del comune di Legnano: si è schiantato contro un furgone.

Tragedia sull’A8 nei pressi di Legnano, dove nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio ha avuto luogo un incidente rivelatosi mortale per un ragazzo di 25 anni. Il giovane si è schiantato con la sua vettura contro un furgone di alcuni operai che avevano finito poco prima dei lavori in un cantiere sulla terza corsia dell’autostrada.

Incidente sull’A8 a Legnano

Il sinistro si è verificato non lontano dallo svincolo con la A9. Secondo le prime ricostruzioni la vittima stava viaggiando a bordo di una vettura poco dopo la mezzanotte quando, per motivi ancora da accertare, si è schiantata contro un cantiere. Poche ore prima era infatti avvenuto un altro incidente e gli operai erano ancora sul posto per ripristinare il new jersey che separa le due carreggiate.

I tecnici autostradali stavano ancora raccogliendo la segnaletica e mettendo l’area in sicurezza quando all’improvviso il giovane si è scontrato contro uno dei furgoni utilizzati nel cantiere. Uno schianto violentissimo che, oltre a causare la morte sul colpo del conducente dell’auto, ha causato gravi danni anche al mezzo contro il quale ha impattato.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, la cui auto dopo lo scontro ha proseguito la corsa per diversi metri. Presenti sul posto anche Vigili del Fuoco e Polizia Stradale di Busto Arsizio per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica e le cause dell’accaduto. Fortunatamente nessuno degli operai che stavano ultimando i lavori nel cantiere ha riportato ferite.