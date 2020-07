Ristorante chiuso a Roma per Coronavirus, positiva una dipendente ma sembra che il contagio sia arrivato da un cliente di Varese.

Ristorante chiuso per Coronavirus a Roma, a pochi chilometri dal lungomare di Ostia. La Asl Roma 3 ne ha disposto la sospensione dal servizio per via di una dipendente trovata positiva a seguito di un tampone. Da questo momento si sta procedendo allo screening di tutti i contatti, clienti del ristorante compreso, che dovranno farsi testare a Casal Bernocchi, stazione drive-in.

Coronavirus, ristorante chiuso a Roma

La dipendente positiva al Coronavirus nel ristorante romano sarebbe asintomatica, come spiegato dai proprietari del locale su Facebook. Durante la chiusura avverrà la sanificazione degli ambienti, in attesa del completamento dell’indagine epidemiologica. Un cliente, proveniente da Varese, risultato positivo al Covid ha fatto scattare l’allarme.

Questa la probabile origine del contagio, non ancora accertata da fonti ufficiali.

Secondo quanto riportano i gestori del ristorante romano, la dipendente contagiata godrebbe di ottime condizioni di salute. “Rimaniamo a disposizione delle istituzioni preposte e continueremo a perseguire le disposizioni che ci verranno indicate, augurandoci di riaprire a breve per ricominciare a coccolarvi con i nostri prodotti e una ristorazione di qualità”, comunicano su Facebook i direttori.

Coronavirus in alcuni ristoranti romani

Al momento non sono noti gli sviluppi della vicenda, certo è che non sarà immediato né semplice rintracciare tutti i clienti del ristorante e i loro contatti. Un simile caso si è verificato anche presso uno stabilimento balneare di Ostia, dove il cuoco di un locale è stato ritrovato positivo al Coronavirus. L’uomo si era recato al lavoro ma, alla prova della temperatura all’ingresso, questa si aggirava oltre i 37,5 gradi centigradi: immediato il blocco dell’attività da parte della Asl locale per accertamenti, come da prassi anti contagio.