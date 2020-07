Una donna ha subito allertato i carabinieri dopo aver visto cosa stava accadendo. Fermato un 24enne in compagnia di una decina di amici.

Un film hard è stato proiettato a Bologna a piazza Maggiore su un maxi schermo durante la rassegna “Sotto le stelle del cinema”. Intervenuti i carabinieri che hanno fermato un 24enne italiano.

Durante la rassegna “Sotto le stelle del cinema” a Bologna è stato proiettato un film hard. L’episodio è accaduto a piazza Maggiore, accanto alla basilica di San Petronio.

Alle due di notte una donna ha notato che sullo schermo, solitamente usato per tenere compagnia ai bolognesi con i grandi capolavori del cinema, stava scorrendo un film a luci rosse.

Subito l’anziana si è allontanata dalla piazza per andare ad allertare una pattuglia dei carabinieri a via IV Novembre che è andata a controllare. Sul posto le forze dell’ordine hanno potuto riscontrare che in effetti si trattava di un contenuto vietato ai minori.

Per l’accaduto è stato fermato un 24enne di origini italiane che, in compagnia di circa 10 amici, aveva proiettato con il suo pc portatile il film.

Il racconto dei carabinieri

Dell’episodio i carabinieri hanno ricostruito l’accaduto raccontando che: “Questa notte, intorno alle ore 02.10, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna, impegnata in un controllo del territorio in via IV Novembre, è stata fermata da un’anziana bolognese in evidente stato di agitazione che riferiva di essere fuggita da Piazza Maggiore perché sul maxi schermo installato in occasione della XXVI edizione di “Sotto le Stelle del Cinema”.

Il giovane ha ammesso le sue responsabilità e dovrà rispondere dopo l’accaduto ai sensi dell’Art. 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e dell’Art. 726 del Codice penale: Atti contrari alla pubblica decenza”.