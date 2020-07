La Toscana è stata colpita da una forte ondata di maltempo, soprattutto lungo la costa apuo-versiliese.

La Toscana è stata colpita da una forte ondata di maltempo, soprattutto lungo la costa apuo-versiliese. Vento, pioggia e grandine hanno provocato danni su tutto il territorio. A Forte dei Marmi, inoltre, è stata rilevata una raffica di 192 km/h.

Maltempo in Toscana

Una forte perturbazione si è riversata sulla Toscana provocando ingenti danni. La Versilia è stata colpita da una tromba d’aria, con i vigili del fuoco che sono stati impegnati con molti interventi a causa dei danni provocati da pioggia, vento e grandine. Numerosi i danni registrati sulle spiagge, con tende strappate, lettini spazzati dal vento e tavolini spezzati. Le zone maggiormente colpite sono quelle delle provincie di Massa Carrara, tra Cinquale e Marina di Massa, di Lucca, ovvero zona Versilia, di Siena e di Pisa.

A Forte dei Marmi, inoltre, stata registrata una raffica di 192km/h. A Viareggio molti sono fuggiti dalle spiagge nei bar pur di trovar rifugio dall’ondata di maltempo. A Camaiore, inoltre, alcuni alberi sono crollati a causa del forte vento, portando alla chiusura della via Italica e della strada provinciale Francigena fino all’ingresso autostradale.

Dal profilo Facebook del comune di Pietrasanta si evince: “Paura e disagi anche a Pietrasanta per la tromba d’aria che si è abbattuta su tutta la Versilia in due differenti momenti in poche ore.

Si lavora senza sosta al ripristino delle condizioni di sicurezza per alcune alberature e strade allagate”. Per poi aggiungere: “Alberi resi pericolanti e rami caduti in seguito al vento sono stati segnalati in via Solaio, via Traversagna, via Corridoni, via Pollino, via del Castagno, via Regnalla, Rezzaio Valdicastello, viale Apua, via Provinciale Vallecchia, via Strinato, via Montebello, via Borgo di Vallecchia, via della Sipe, via Garibaldi, via della Chiesa a Capezzano Monte, via Leonardo da Vinci, via Brunelleschi, via Primo Maggio.

Diverse anche le strade allagate che hanno mandato in tilt la viabilità come in via delle Mimose a Strettoia, a Vallecchia e a Marina di Pietrasanta. A Valdicastello il vento ha strappato un alcune plance elettorali che sono finite su alcune auto. Si segnalano anche alcuni tetti scoperchiati con le coperture volate in strada, scooter caduti ed arredi di bar e ristoranti volati via, e numerosi stabilimenti balneari danneggiati”.