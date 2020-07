Durante il sorvolo in parapendio un 67enne ha perso il controllo ed è precipitato al suolo: per lui non c'è stato nulla da fare.

Precipita mentre vola con il parapendio in Sicilia: lo schianto è fatale per un 67enne. A perdere la vita a Milazzo, in provincia di Messina, è stato Fiorenzo Borgia. Sulla vicenda le forze dell’ordine stanno effettuando tutte le indagini del caso anche per capire i motivi per i quali l’uomo ha perso il controllo del parapendio.

Pare, infatti, che Borgia praticasse da tempo tale attività che era la sua passione.





Parapendio: grave incidente in Sicilia

L’incidente con il parapendio in Sicilia è avvenuto ieri mercoledì 22 luglio 2020. Fiorenzo Borgia era arrivato da alcune settimane a Milazzo insieme alla sua famiglia per trascorrere le vacanze estive.

Un ritorno in realtà per Borgia, in quanto era originario di Milazzo ma residente da tempo nel Nord Italia. Alle 19 circa di ieri Borgia aveva deciso di effettuare il sorvolo di Capo Milazzo in parapendio.

L’arrivo dei soccorsi

Qualcosa, però, è andato storto. Il 67enne ha improvvisamente perso il controllo del parapendio. Ha perso quota ed è precipitato schiantandosi al suolo. I soccorsi sono stati allertati subito, anche perché sono stati molti i testimoni che hanno assistito alla tragedia.

Per Borgia, però, quando sono arrivati i medici non c’era già più nulla da fare. I soccorritori hanno provato anche a rianimarlo prima di dichiararne il decesso.

L’elisoccorso

La centrale del 118 aveva anche fatto partire l’elisoccorso che è però dovuto tornare indietro. Indagano i carabinieri del posto che hanno fatto partire le indagini.