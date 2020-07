È morto nella notte presso l'ospedale Maggiore di Bologna il bimbo di un anno mezzo caduto domenica dal balcone

È morto nella notte presso l’ospedale Maggiore di Bologna il bimbo di un anno mezzo caduto domenica dal balcone della casa in cui abitava assieme alla famiglia a Carpi, provincia di Modena.

Non c’è stato nulla da fare purtroppo per il bimbo di un anno e mezzo caduto da un balcone a Carpi, in provincia di Modena.

Il bimbo era ricoverato in terapia intensiva dalla scorsa domenica presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dopo essere caduto dal balcone dell’appartamento collocato al primo piano. Qui abitava assieme ai genitori di origine pakistana e due fratelli più grandi di lui.

I medici hanno provato a salvarlo, ma purtroppo le ferite erano gravi e nella notte hanno constato il decesso del bambino.

Sulla vicenda indaga la Polizia, con il coordinamento della Procura, al fine di raccogliere tutti gli elementi volti a chiarire la dinamica della vicenda e cosa ha portato alla morte del bambino. Al momento si sta procedendo per omicidio colposo ed è stata disposta l’autopsia sul corpo del bambino. Dopo l’accaduto, la madre, dal principio, aveva detto agli agenti che il figlio era caduto dal letto mentre lei era in bagno.

In seguito la donna ha cambiato versione spiegando che il bambino era caduto dal balcone della loro abitazione.





Ad allertare i soccorsi i vicini di casa. Nonostante il pronto intervento del 118, purtroppo non vi è stato nulla da fare, con le condizioni del bambino apparse fin da subito gravi.

Resta quindi da determinare come sia caduto.