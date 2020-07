La consigliera comunale di Tricase, Francesca Sodero, denuncia il collega Vito Zocco per sessismo.

Francesca Sodero, consigliera comunale di Tricase, in quota al Movimento 5Stelle, ha deciso di denunciare il collega Vito Zocco, reo di averle rivolti continui e ripetuti insulti sessisti. Le frasi incriminate, stando a quanto riporta il Corriere Salentino, sarebbero molto gravi.

“Sodero, se non stai zitta ti violento”, espressioni che non si adeguano ad un buon costume e che sopratutto si aggravano perchè pronunciate da un rappresentate dei cittadini, sia pure nel piccolo consiglio comunale di Tricase. In Procura è stato aperto un fascicolo d’indagine con l’accusa di molestie.

La denuncia della consigliera comunale di Tricase

Le continue molestie verbali avrebbe spinto la Sodero a cambiare il suo abbigliamento e a modificare i propri atteggiamenti pubblici proprio per evitare che il collega potesse dar vita a nuove offensive.

Il primo attacco da parte dell’uomo era arrivato a gennaio 2018, quando dopo una commissione, davanti ai colleghi, Zocco avrebbe detto: “Sodero, se nu te stai citta, te violento”. Poi, dopo una trasferta a Roma, sempre nell’ambito di una commissione, Zocco avrebbe insultato la collega dicendole: “Ah tu sei andata a Roma per cercare i negretti, no? Che lì ce ne sono tanti!”. L’ultimo episodio a dicembre del 2019 quando, al termine del consiglio comunale, Zocco avrebbe detto: “Sodero e nu pensi cu trombi de chiui“, dovresti fare più sesso.



La consigliera ha più volte preteso delle scuse pubbliche da parte del collega, ma queste non sarebbero mai arrivate. In un post su Facebook dello scorso dicembre aveva scritto: “Ho sempre risposto con leggerezza ed a tono, perché sotto sotto percepisco la frustrazione degli uomini che si dedicano a tali tristi pratiche e ne ho solitamente compassione.

Tuttavia, a tutto c’è un limite e non intendo tollerare oltre queste “confidenze”, ragion per cui chiederò alla Presidente della Commissione per le Pari Opportunità Alessandra Ferrari di farsi portavoce, nel prossimo Consiglio Comunale, di una richiesta di scuse da parte del consigliere comunale che mi ha inviata a “trombare più spesso”, dopo l’ultimo Consiglio del 19 dicembre, alla presenza del Presidente del Consiglio e di altri consiglieri e cittadini.

Al consigliere farò notare come nessuna uscita malsana come questa egli abbia mai indirizzato ai consiglieri uomini che pure in Consiglio Comunale perdono la pazienza”. Ora la Sodero ha deciso di agire per vie legali.