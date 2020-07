Regione Lombardia ha comunicato il bilancio dei nuovi casi di coronavirus registratisi sabato 25 luglio 2020.

Come di consueto gli amministratori locali hanno diramato il bilancio dei contagi da coronavirus in Lombardia aggiornato a sabato 25 luglio 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 79 casi positivi, 0 decessi e 63 guarigioni/dimissioni. Per il secondo giorno consecutivo in regione il numero delle vittime è nullo.

Si segnala che 30 positività riguardano tamponi eseguiti a seguito di test sierologico che ha identificato la presenza di anticorpi. 18 sono poi debolmente positivi.

Coronavirus in Lombardia: il bilancio del 25 luglio 2020

Con queste cifre il numero delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 95.847, quello delle vittime a 16.801 e quello dei guariti/dimessi a 72.271. Quanto invece agli attualmente infetti, essi sono 6.775, ovvero 16 in più del giorno prima.

Di questi 148 sono ricoverati mentre 13 si trovano nei reparti di terapia intensiva. Rispetto al 24 luglio il primo dato è aumentato di 4 unità mentre il secondo è diminuito di altrettante.

I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono stati in tutto 1.253.500 di cui 10.725 nella giornata attuale. Le diagnosi positive sono pari allo 0,73% delle analisi svolte.

Quanto al dato territoriale, la provincia più colpita rimane quella di Milano che conta 24.780 casi positivi (+25), seguita da quella di Brescia che ne ha 15.883 (+16) e di Bergamo con 14.920 (+19). Qui i numeri relativi alle altre province in ordine alfabetico e con tra parentesi il relativo incremento giornaliero:

Como : 4.148 casi (+2)

: 4.148 casi (+2) Cremona : 6.718 casi (=)

: 6.718 casi (=) Lecco: 2.873 casi (+3)

2.873 casi (+3) Lodi : 3.627 casi (+2)

: 3.627 casi (+2) Mantova : 3.643 casi (+7)

: 3.643 casi (+7) Monza e Brianza : 5.860 casi (+2)

: 5.860 casi (+2) Pavia : 5.610 casi (=)

: 5.610 casi (=) Sondrio : 1.603 casi (=)

: 1.603 casi (=) Varese: 3.977 casi (+3)

La situazione a Milano e provincia

La provincia di Milano ha registrato 25 nuovi casi positivi di cui 12 riscontrati nel capoluogo lombardo. Il primo numero è aumentato di 3 unità rispetto a quello di venerdì 24 luglio mentre il secondo è aumentato di 1.

Le province con zero casi

Sono tre i territori che non hanno registrato alcun caso positivo, ovvero quelli di Cremona, Pavia e Sondrio. Le province di Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Varese hanno comunque registrato incrementi minimi compresi tra 1 e 5 unità.