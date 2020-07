I test sierologici effettuati in Val Seriana hanno riscontrato quasi la metà egli abitanti di Nembro positiva al coronavirus.

Secondo quanto raccolto dai test sierologici effeettuati a Bergamo e provincia, quasi la metà degli abitanti della Val Seriana è risultata positiva al coronavirus negli ultimi mesi della pandemia. Ad Alzano Lombardo la percentuale più bassa di test positivi. Quasi il 50% degli abitanti di Nembro positivi al covid.

Coronavirus, metà Val seriana positiva

Quasi la metà di tutta la Val Seriana è risultata positiva al coronavirus. Questo dato allarmante ma non improbabile è stato riportato sulle pagine de L’Eco di Bergamo, su richiesta dei sindsci che per mesi hanno cercato spiegazioni sull’effettivo numero di decessi in Italia.

A Bergamo si continua ad effettuare i test sierologici. Dai dati riscontati, su un campione di 12.705 test, il 41, 2% ha sviluppato anticorpi, mentre il restante 58% è negativo.

Solo lo 0,6% (88 test) sono stati classificati come “dubbi” al momento.





I comuni colpiti

Le indagini sierologiche a Bergamo si sono concentrate maggiormente nei comuni più colpiti della Val Seriana, come Alzano, Nembro e Albino. I dati rilevati però danno una percezione diversa del contagio.

Nonostante Alzano Lombardo abbia registrato il numero più alto di decessi durante la pandemia, solo il 34% dei test risulta positiva, la più bassa tra i comuni della Valle. Ad Albino si è registrata una percentuale del 42% di test con anticorpi. Nembro è il comune he ha registrato l’exploit tra marzo e aprile, ma anche quello che conta il 49% dei test positivi sui suoi abitanti.