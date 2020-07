Nell'Ospedale Spallanzani di Roma sono 57 i roverati per covid e 9 in terapia intensiva. Questo è quanto riporta il bollettino giornaliero.

Come da consuetudine giornaliera, anche in data sabato 25 luglio l’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ha reso pubblico il bollettino sulla situazione interna relativa ai malati di covid. Attualmente sono ricoverati 57 pazienti, di cui 44 positivi. Nel Lazio salgono a 916 i casi di contagi, tra cui 9 in terapia intensiva.

Spallanzani, il bollettino sul covid

“In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 57 pazienti. Di questi, 44 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV 2 e 13 sono sottoposti ad indagini“, si legge nell’incipit della nota.

In aggiunta, l’opedale specifica che 2 pazienti si trovano in terapia intensiva e necessitano di respiratore meccanico. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 544“, conclude il bollettino.





La situazione nel Lazio

Come già abbiamo detto, la regione Lazio è tra quelle che ha registrato più casi nelle ultime settimane. In particolare, attaualmente sono 916 i casi positivi al virus. Di questi, 184 sono ricoverati negli ospedali, mentre solo 9 si trovano in terapia intensiva. Aumentano i casi domiciliari rispetto a quelli monitorati nelle strutture ospedaliere.

Dall’inizio dell’epidemia, risultano 6743 i casi accerati, tra cui 857 decessi. Nella giornata di venerdì 24 luglio, sono stati riscontrati altri 18 positivi, tra cui 9 provenienti dal Bangladesh. Sono 13 i casi importati dall’estero.