In Campania sono state notificate tre multe a chi è stato trovato senza mascherina nei luoghi chiusi: si tratta di tre locali di Salerno.

A meno di un giorno dalla firma dell’ordinanza da parte di De Luca, in Campania sono già state date tre multe di mille euro a chi è stato trovato senza mascherina all’interno di un luogo chiuso. Si tratta in particolare di persone che non indossavano le protezioni in tre distinti esercizi commerciali di Salerno: un bar, un parrucchiere e un negozio di poste private.

Multe a chi è senza mascherina in Campania

Il sindaco Vincenzo Napoli ha ritenuto la maximulta giusta e da applicare a tutti senza sconti, spiegando che se la situazione non cambia la soluzione sono gli atti repressivi. Dopo le segnalazioni si è inoltre personalmente recato nei negozi per verificare che gestori e personale rispettassero le norme. Tra loro c’è però chi ha già annunciato di non pagare la sanzione amministrativa.

“Io non indossavo la mascherina solo perché stavo bevendo un bicchiere di acqua.

Ho la testimonianza della mia collaboratrice che peraltro indossava la mascherina e di un cliente. Non pagherò la multa, farò ricorso. Siamo stati chiusi sessanta giorni per via della pandemia. Questa multa non ci voleva proprio“, ha affermato uno dei gestori multati.

Ma il primo cittadino si è comunque appellato alla coscienza di ognuno affinché scatti un meccanismo interiore che porti alla salvaguardia della propria e altrui salute.

Multe anche a Ischia

Multe sono toccate anche ad un bar e un ristorante di Ischia. Dopo l’ordinanza che impone l’utilizzo della mascherina nelle zone e gli orari della movida, le forze dell’ordine hanno infatti intensificato i controlli. Delle 287 persone controllate 100 sono risultate con precedenti. 4 i verbali emessi per inosservanza delle regole ad altrettanti locali di cui 3 a Forio ed uno ad Ischia Porto.