In seguito alla violazione della quarantena per due positivi al coronavirus, nelle Marche è scattato l'isolamento per 100 persone.

Nelle Marche 100 persone sono state messe in isolamento, dopo che un uomo positivo al coronavirus sarebbe uscito a cena con 30 persone. A Rimini un uomo originario delle Marche è risultato positivo ad una festa sfociata con l’analisi di 70 persone.

Attualmente sono 5 i positivi. Nella provincia di Pesaro Urbino, 7 i positivi su un campione di 938 tamponi effettuati nella regione.

Coronavirus Marche, isolamento per 100 persone

Nella giornata di sabato 25 luglio è scattato l’isolamento domicilare per 100 persone nelle Marche, in attesa dei tamponi per il coronavirus. Un uomo positivo ha violato la quarantena, uscendo a cena con 30 amici. I tamponi però non hanno accertato nessun positivo al momento.

A Rimini un altro uomo marchigiano positivo al covid ha partecipato a una festa. L’Asl ha provveduto ad effettuare i tamponi per i 70 partecipanti nel locale. Attualmente sono 5 i positivi.



Situazione a Pesaro Urbino

Nella provincia di Pesaro Urbino si sono registrati due nuovi contagi. Per questo motivo il Gores ha richiesto molti più test e approfondimenti epidemiologici, visto l’aumento sensibile dei contagi.

Nelle ultime 24 ore (sabato 25 luglio-domenica 26 luglio), in tutta la regione sono stati eseguiti 938 tamponi. Di questi, 528 aspettano conferma, mentre 410 sono guariti. Nella singola provincia di Pesaro Urbino in totale sono 7 i contagi: oltre al positivo della festa, tra i 5 compaiono altri due infetti provenienti dall’estero.