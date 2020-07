Contagi coronavirus: preoccupa la situazione in Romania, tanto che il ministro Speranza impone quarantena di 14 giorni per chi proviene dal Paese Ue.

Registrati nuovi casi di coronavirus nel mondo. Soltanto nella giornata di venerdì 24 Luglio 2020, i nuovi contagi sono stati quasi 285 mila (284.196). Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità questo si tratta di un nuovo record giornaliero. I decessi, invece, hanno quasi toccato le 10 mila unità.

Glirimangono la nazione con più contagiati, seguito dal, il cui presidente, Jair Bolsonaro , è risultato negativo all’ultimo test. Il Paese però continua a combattere la diffusione del virus tanto che il comune di San Paolo ha deciso di rinviare il tradizionale carnevale da Febbraio a Maggio o addirittura Luglio del 2021.

In Europa, invece, l’allarme scatta soprattutto nei Balcani. In Romania, i contagi registrati nella giornata di sabato 25 Luglio sono stati 1.284. Il totale supera 43.000. Questi numeri abbastanza preoccupanti hanno indotto il ministro della Salute Roberto Speranza a imporre una quarantena di 14 giorni a chi proviene dal Paese Ue.



Anche la Gran Bretagna ha deciso di prendere delle serie precauzioni. Tutti i cittadini che rientreranno dalla Spagna dovranno rimanere in quarentena per due settimane. Il provvedimento si è reso necessario dopo l’aumento dei contagi avvenuto nel paese iberico. La situazione in Spagna non è da sottovalutare visto che la Catalogna ha chiuso bar e discoteche (nonostante il periodo estivo). In Belgio il governo deciderà nei prossimi giorni possibili nuove restrizioni, mentre il presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, avverte: “La seconda ondata è già qui”.