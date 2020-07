Sono oltre cento i migranti fuggiti dal Cara di Caltanissetta: le forze dell'ordine sono impegnate sul territorio per rintracciarli.

Più di cento migranti sono fuggiti dal centro di accoglienza di Caltanissetta. I Carabinieri sono impegnati nelle ricerche e per ora ne avrebbero individuati e ricondotti al Cara soltanto dieci.

Migranti fuggiti dal Cara di Caltanissetta

Si tratta di alcuni tra gli ospiti del centro di Pian del Lago che in totale conta circa 350 persone ed era stato svuotato apposta per accogliere chi doveva rimanere in isolamento.

Sono decine i militari dell’Arma e gli agenti di Polizia che stanno perlustrando il territorio per rintracciarli e riportarli nel luogo. Ricerche che per ora hanno condotto all’individuazione di dieci persone che sono state prontamente riportate da dove sono fuggite.

I migranti in questione erano stati trasferiti nel centro nisseno per il periodo di quarantena obbligatoria dopo il loro sbarco sulle coste siciliane. Il sindaco Roberto Gambino ha fatto sapere che nessuno di loro sarebbe risultato positivo al tampone per il coronavirus.

Ma il punto, ha fatto sapere, non è la loro positività o meno bensì il fatto che la struttura non è abbastanza sicura per contenerli. Pertanto “chiederò al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago” perché “così non si può continuare“.

Non è il primo episodio del genere verificatosi negli ultimi giorni di luglio. Solo la settimana prima trenta migranti erano fuggiti dall’hotspot di Messina dopo una rivolta e altri ancora avevano evaso l’isolamento obbligatorio a Perugia.

Nel primo episodio era anche rimasto ferito un finanziere a causa del lancio di alcuni oggetti da parte dei rivoltosi.