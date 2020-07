Ventimiglia, arrivano i militari anti Covid in spiaggia

Tuta mimetica e mascherina al mare: l'Esercito italiano sulla spiaggia di Ventimiglia per verificare il rispetto delle norme anti-Covid.

I militari in spiaggia per far rispettare le norme anti Covid è una scena mai vista a Ventimiglia. Fino ad oggi quando, con tuta mimetica e mascherina sotto il sole cocente, l’Esercito si è addentrato fra bagnanti e ombrelloni. In tanti hanno ripostato il video sui social.

#Ventimiglia Reparti anti-Covid in spiaggia con mimetica, mitra e scarponi. Siamo alla follia totale, si spaventano gli italiani al mare ma si fanno entrare centinaia di clandestini contagiati senza alcun controllo.

Siamo al delirio totale! #26luglio #COVID pic.twitter.com/dHYD931Pts — Isabella 🇮🇹♡‏ن 🦢 (@isabellaisola3) July 26, 2020

A Ventimiglia militari in spiaggia contro il Covid

La scena di militari in tuta mimetica sul bagnasciuga ha colpito chi si trovava al mare per una giornata di relax. Senza chiedere, è risultato subito chiaro che l’Esercito fosse lì per verificare il rispetto delle norme ed evitare assembramenti, come accaduto altrove: dal distanziamento sociale all’utilizzo della mascherina, laddove non consentito.

Ultimamente, la città in provincia di Imperia ha cercato di unire un ritorno alle attività estive con la massima prudenza nei comportamenti. Il primo cittadino, Gaetano Scullino, nel mese di giugno ha emanato un’ordinanza che prevedeva la riduzione della movida fino a mezzanotte.

Il bollettino Covid in Liguria

Stando all’ultimo bollettino che fa riferimento al 25 luglio, nella Regione Liguria si contano 1.152 positivi, 5 in meno rispetto al giorno precedente. I pazienti ospedalizzati sono in tutto 26 e non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. La provincia di Imperia conta 82 casi positivi, nove in meno. La provincia che registra il numero maggiore è Genova, con 754 casi positivi rilevati.