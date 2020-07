Dopo una cena di classe Montecopiolo, provincia di Pesaro, si trova con un nuovo focolaio da Coronavirus: 10 positivi.

Continua a preoccupare il focolaio divampato in provincia di Pesaro Urbino, precisamente a Montecopiolo: il cluster è salito a quota 10 positivi dopo la cena di classe a cui ha preso parte il cosiddetto ‘paziente zero’. Si tratta di un 42enne infetto ma asintomatico.

Il totale dei positivi in questo focolaio di Covid è pari a 10 soggetti. Nel resto delle Marche, invece, si segnalano 4 casi a Macerata e 2 rilevati in sede di pre-ricoveri a Fermo e Ascoli Piceno.





Coronavirus, focolaio in provincia di Pesaro

Il presidente di Regione Marche, Luca Ceriscioli, evidenzia come non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia: “Basta vedere quello che è accaduto a Montecopiolo in seguito a una festa a cui hanno partecipato molte persone. Oggi più che mai il contenimento della diffusione del virus fa capo alla responsabilità di ciascuno ed è indispensabile che quando ci si trova nei luoghi pubblici, in mezzo a tante persone, si adottino tutti i comportamenti e si prendano tutte le precauzioni necessarie per evitare di contagiarsi a vicenda, a partire dal giusto distanziamento, fino all’uso corretto della mascherina e alla corretta igiene delle mani”.

Il focolaio in provincia di Pesaro, a Montecopiolo, comunque non desta particolari preoccupazioni poiché tutti i soggetti risultati positivi al Coronavirus (10 su 70 tamponi processati) sono asintomatici e stanno in buona salute. Ciò, però, non deve far abbassare la guardia. Tant’è che anche il sindaco della comunità pesarese è intervenuto in merito ribadendo, con un’ordinanza comunale, l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Anche perché, nella stessa comunità, solo qualche giorno fa altre 30 persone sono finite in isolamento domiciliare dopo che un uomo, positivo, aveva organizzato un banchetto per il battesimo della figlia.