Tentata rapina a una gelateria della Garbatella: l'uomo, travestito da Spiderman, è stato preso non senza qualche difficoltà dai poliziotti.

La maschera, quantomeno, l’ha usata: in tempi di pandemia è già apprezzabile. Peccato, però, che si sia travestito da Spiderman solo per poter compiere una rapina in una gelateria alla Garbatella: l’uomo, travestito dal personaggio della Marvel, si è scagliato con pesante violenza contro i poliziotti per non finire in manette.

Il tutto è accaduto nella notte di lunedì 27 luglio nel celebre quartiere romano. Secondo quanto riferito dalle cronache locali intorno alle ore 2 l’Uomo Ragno romano, di 25 anni, è entrato in azione.





Spiderman tenta di rapinare gelateria alla Garbatella

Peccato, però, che il gelataio e titolare dell’attività commerciale sita in via Carlo Biffi non ne abbia voluto sapere di consegnarsi così facilmente. Il gelataio ha tergiversato qualche secondo e questo gli è costato caro: il furfante travestito da Spiderman, con un coltello da cucina, ha colpito due volte al braccio il malcapitato che è crollato a terra. Immediato l’intervento degli equipaggi di due volanti di pattuglia che si trovavano in zona: si sono immediatamente messi sulle tracce del rapinatore bloccandolo non senza qualche problema.

E da qui è iniziata una scena da film nonostante si trattasse di una scena reale con Spiderman che ha tentato la rapina in una gelateria della Garbatella.

Proprio come l’Uomo Ragno ha tentato di usare i ‘superpoteri’: per fuggire ai poliziotti si è arrampicato su un portone e si è nascosto nel giardino di una casa. Gli agenti lo hanno raggiunto ed illuminato con le torce. Pur di non farsi beccare, però, ha preso a pugni i poliziotti che lo avevano catturato.

Due di loro sono finiti addirittura in ospedale con una prognosi di oltre 15 giorni per una spalla lussata, trauma contusivo a un ginocchio; l’altro ha riportato anche la frattura di una mano. Il malvivente aveva fornito false generalità poiché ricercato per droga. Smascherato due volte.