16enne investita da un'auto mentre attraversa in via Aurelia a Roma, località Santa Marinella: è grave.

Un’incidente si è verificato lungo via Aurelia a Santa Marinella dove una ragazza di 16 anni è stata investita da un’auto ed ora è in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte tra lunedì 27 e martedì 28 luglio, sul lungomare della provincia a Nord di Roma.

Stando alle prime ricostruzioni del sinistro fornite dalle forze dell’ordine, la giovane stava camminando in strada quando, per cause non note e in corso d’accertamento, un’auto l’ha travolta, mentre stava attraversando. Non è chiaro se al momento dell’accaduto fosse sulle strisce pedonali. A dare l’allarme gli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare i primi soccorsi alla giovane, preoccupati per le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito critiche.

Investita in via Aurelia a Roma

Sul posto è prontamente intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico l’adolescente e l’ha trasportata in ambulanza con codice rosso all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della stazione di Santa Marinella, che hanno svolto gli accertamenti di rito e hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto per verificare eventuali responsabilità da parte del conducente del veicolo.





Da quanto si apprende la ragazza, ricoverata in prognosi riservata, è molto grave. Arrivata in pronto soccorso, i medici hanno dovuto sottoporla ad una delicata operazione chirurgica, per intervenire sul trauma cranico riportato.