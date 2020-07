Scuola cosa cambia a settembre? Le linee guida in attesa di un protocollo di sicurezza definitivo.

Mancano meno di 50 giorni alla ripresa dell’anno scolastico, un’attesa mai così sentita come i questo caso visto che a settembre gli alunni torneranno in classe dopo che non accedono, causa pandemia, negli istituti scolastici da marzo. In attesa di un protocollo di sicurezza definitivo, ci sono già alcuni dettagli su cosa cambierà a partire da settembre nella scuola.

Iniziamo dagli insegnanti. Secondo alcune stime servono 85mila insegnanti e 21mila collaboratori: il ministero dell’Istruzione sta preparando un’ordinanza sull’organico aggiuntivo che sarà dato alle scuole. I fondi saranno dati agli uffici scolastici regionali, che poi li distribuiranno alle scuole in base alle richieste.

Scuola, cosa cambia: orari

Dalle linee guida fin qui diffuse, si apprende che verranno previste delle “diverse modulazioni settimanali del tempo scuola e una frequenza scolastica in turni differenziati”.

Al dato pratico tutto questo vuol dire entrate scaglionate (con un intervallo che potrà andare dai 10 ai 30 minuti) con controlli all’ingresso effettuati dai collaboratori scolastici per misurare la febbre al personale. L’ingresso distanziato sarà marcato per le scuole superiori, per evitare l’affollamento dei mezzi pubblici nelle ore di punta: è per questo che i ragazzi delle superiori saranno probabilmente costretti a doppi turni o a una didattica mista, in presenza/a distanza.

Scuola, cosa cambia: il distanziamento

Fondamentale sarà far rispettare un metro di distanza da bocca a bocca in tutti gli spazi della scuola. In aula arriveranno i tanto discussi banchi monoposto sulla cui effettiva utilità e costo si è molto discusso. Sembra addirittura che non potranno mai essere pronti per l’inizio della scuola, ma la ministra Azzolina continua a dirsi positiva. La gara europea scade venerdì, il commissario Domenico Arcuri ha fissato il 7 agosto come data di scadenza per stilare i contratti, ma i produttori di banchi temono che possa andare deserta, perché non ci sarebbero i tempi per le forniture.

Al banco non si dovrà tenere la mascherina, anche se gli esperti del Comitato si sono riservati di dire l’ultima parola a fine agosto, sulla base degli ultimi dati sui contagi.





Scuola, cosa cambia: il bagno

In bagno potrà andare uno studente per volta, con la mascherina.

I locali dovranno essere puliti frequentemente dal personale scolastico e, dove possibile, le finestre dovranno essere lasciate aperte per l’aerazione. Anche se gli ingressi di esterni dovranno essere limitati, dovranno essere predisposti bagni ad hoc (ad esempio per i genitori ai colloqui). Le scuole si stanno rifornendo anche di gel disinfettanti, messi a disposizione con dispenser, per permettere agli studenti di pulire bene le mani. Nei corridoi ci saranno indicazioni chiare per l’andata e il rientro dai vari spazi, e quindi anche da e per il bagno: frecce a terra, cartelli con le indicazioni, e soprattutto richiami continui alle regole di igienizzazione e rispetto delle distanze anti-Covid.

Scuola, cosa cambia: la ricreazione

Sembra che gli studenti dovranno dimenticare la ricreazione che conoscevano. Solo le scuole più grandi potranno permettersi di far uscire gli alunni dalle aule per prendere aria, ma sempre con la mascherina, a turni, e rispettando le indicazioni per gli ingressi e le uscite. Molte saranno costrette a chiedere che la pausa dalle lezioni sia svolta in aula, con la merenda mangiata al banco.

Scuola, cosa cambia: il pranzo

Le mense sono decisamente l’aspetto più delicato per protocollo di sicurezza in quanto luogo ad alto potenziale di contagio. Molti dirigenti scolastici stanno decidendo di non aprire le sale mensa e di lasciare che i bambini consumino il pasto in aula. Monoporzioni, con posate e accessori monouso, per evitare condivisioni che potrebbero rivelarsi problematiche. Nel caso di ditte esterne, saranno gli incaricati del catering a preparare e distribuire il «lunch box», altrimenti ci penserà il personale che cucina e somministra il cibo preparato nei locali scolastici. Particolare attenzione sarà riservata all’igiene dei locali e alle misure di sicurezza che dovrà tenere il personale.

Scuola, se c’è un positivo?

Per gli esperti l’inizio della scuola potrebbe aumentare l’indice di trasmissione Rt anche di 0,3, visto che saranno ben 10 milioni le persone che verrano in contatto ogni giorno. Prima dell’inizio delle lezioni verranno effettuati a tutto il personale test sierologici volontarie e gratuiti, che verranno ripetuti periodicamente. Se un docente o uno studente manifestassero sintomi importanti, verrà allertata la Asl e si attiverà il presidio medico del territorio. In caso di riscontrata positività, sarà una circolare del ministero della Salute a stabilire come muoversi. Il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, aveva proposto di mettere in isolamento fiduciario la classe per 15 giorni. In questo caso si riprenderà la didattica a distanza.