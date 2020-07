Allerta nel centro estivo, una bambina di Cimitile è risultata positiva al coronavirus.

A Cimitile, in provincia di Napoli, sono risultate positive al coronavirus due persone (già in isolamento domiciale) tra cui una bambina che fino al 24 luglio scorso ha frequentato un centro estivo nella cittadina del Nolano. La Asl, come da protocollo, ha richiesto i tamponi naso faringei a tutti i piccoli e ai dipendenti della struttura che hanno avuto contatti con lei.

A darne notizia è stato il sindaco del comune campano, Nunzio Provvisierio, sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

Cimitile, bambina positiva al coronavirus

“Il soggetto minore interessato così come tutti i familiari stretti – scrive il sindaco di Cimitile – era già in quarantena, predisposta dalla stessa Asl, unico organo competente a mettere in atto tutto quanto serva per risalire alla rete di familiari e di contatti coi casi positivi da sottoporre a tampone o per i quali vada predisposta la quarantena.

Infatti, ci si è immediatamente attivati visto che la piccola ha frequentato una scuola-campo estivo di Cimitile fino al 24/07/2020 e si è provveduto a richiedere i tamponi naso faringei a tutti i bambini e ai dipendenti della struttura in organico che hanno avuto contatto con la stessa”.







In un secondo annuncio, sempre su Facebook, il primo cittadino Provviserio ha reso nota la positività di un’altra persona, anch’essa già in isolamento in quanto individuata tra i contatti del primo caso e della bambina. Sale dunque a tre il numero complessivo riguardante il territorio di Cimitile.

La Asl locale è al momento impegnata in ulteriori analisi volte a verificare la presenza o meno di ulteriori contagi tra i contatti stretti delle persone risultate positive.