Il bilancio aggiornato al 29 luglio 2020: in Lombardia sono stati registrati zero morti e 46 nuovi casi di coronavirus.

Nella giornata di mercoledì 29 luglio 2020 in Lombardia sono stati registrati 46 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso, secondo i dati diffusi dalle autorità regionali. Nelle 24 ore precedenti, il bilancio era di una vittima e 53 nuovi contagi.

Buone notizie, dunque, dalla regione più duramente colpita dal virus, mentre nel resto del Paese si registra un netto incremento dei contagi (+289 rispetto al giorno precedente) e 6 morti.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Dei 46 nuovi casi registrati in regione, sono 18 i debolmente positivi e 7 in seguito a test sierologici.

Monza e Brianza si aggiudica il triste primato di provincia con il maggior numero di contagi, superando anche Milano (rispettivamente +14 e +13). Non si segnala nessun nuovo caso nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio.

Resta invece stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (13, come il giorno precedente), con un lieve aumento (+3 unità) dei ricoveri in altro reparto (154). Stabile anche il numero di morti, fermo a 16.802.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.658 nuovi tamponi, per un totale di 1.280.533.





I dati per provincia