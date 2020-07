Deceduta la bambina di 11 anni che lo scorso 26 luglio era finita sott'acqua nel lago d'Iseo, mentre stava giocando con alcuni amici.

È morta la bimba rimasta intrappolata sott’acqua nel lago d’Iseo, mentre stava giocando con degli amici. L’incidente è avvenuto lo scorso 26 luglio. L’11enne è deceduta in data 29 luglio presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trovava ricoverata da allora.

La piccola ha lottato per 48 ore tra la vita e la morte, ma alla fine il suo cuore ha ceduto. Troppo gravi i traumi riportati, perché il suo corpicino potesse resistere.

Lago d’Iseo: morta una bimba

La bimba di 11 ani rimasta sott’acqua presso il lago d’Iseo non ce l’ha fatta. Dopo 48 ore di lotta disperata, la piccola è deceduta all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’incidente, per la precisione, è avvenuto in località Pisogne, che si affaccia sul lago d’Iseo, nei pressi del bacino artificiale sito in località Pizzone. La bambina stava giocando con alcuni amici, all’improvviso, per cause ancora da accertare, è finita sott’acqua. Sono stati proprio gli amici a chiedere aiuto. Una volta riportata su, la bimba mostrava già da allora condizioni critiche, poiché era rimasta diversi minuti sott’acqua. Soccorsa dal 118, la bambina è stata portata in elicottero in ospedale.

Si sperava in un miglioramento, ma purtroppo così non è stato.





La famiglia vorrebbe rimpatriare la salma

La bimba era originaria del Senegal e viveva con la sua famiglia presso Costa Volpino, località sita in provincia di Bergamo. I familiari vorrebbero celebrare il funerale in patria.

Proprio per questo motivo il papà della piccola ha chiesto aiuto (anche dal punto di vista economico) affinché la salma possa tornare in patria.