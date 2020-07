La donna è caduta da oltre venti metri dalla scogliera che sovrasta la spiaggia dell'Argentiera in Sardegna: indagano i carabinieri.

Precipita dalla scogliera della spiaggia dell’Argentiera, in Sardegna: muore sul colpo una 57enne. La tragedia è avvenuta nei pressi della spiaggia La Frana. Una scivolata è stata fatale per Maria Paola Ghisu, caduta da oltre venti metri sotto gli occhi del marito e del figlio.

Ghisu si trovava in vacanza nella sua regione d’origine, abitando ormai da anni in Veneto. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per lei non c’è stato nulla da fare.





Incidente alla spiaggia dell’Argentiera

Stando alle prime ricostruzioni delle autorità l’intenzione dei tre era quello di raggiungere il lido di Porto Palmas alla spiaggia dell’Argentiera.

Per arrivare all’arenile La Frana, però, occorreva percorrere un tratto a piedi sulla scogliera. Maria Paola Ghisu è scivolata proprio in questo tratto, precipitando per una ventina di metri e morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed i vigili del fuoco, che hanno portato via il corpo con l’elicottero.

Sconvolti i colleghi

La 57enne viveva da diversi anni a Padova ma era originaria della Sardegna. Qui vive ancora la sorella.

Aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza al mare. Lavorava all’ospedale di Padova come operatrice socio sanitaria. Presso il nosocomio della città del Santo i colleghi sono rimasti sconvolti dalla triste notizia.

Le indagini dei carabinieri

Sulla morte di Maria Paola Ghisu alla spiaggia dell’Argentiera in Sardegna stanno indagando i carabinieri che sono anche intervenuti sul posto.

Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sul sentiero impervio che è costato la vita alla donna precipitata per oltre venti metri.