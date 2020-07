Concerto neomelodico non autorizzato a Napoli, tantissime persone ammassate nonostante i divieti anti Coronavirus.

Napoli, concerto neomelodico non autorizzato: i residenti denunciano alle Autorità. Nonostante i divieti per via delle norme anti Coronavirus, tantissime persone si sono assembrate per assistere alla performance, tra urla, disordini e auto parcheggiate ovunque.



Napoli, concerto neomelodico non autorizzato

Nessun controllo, troppa gente ammassata e senza mascherina, musica sino a tarda serata e disagi per chi abitava nella zona. Il consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ha espresso il suo disappunto: “C’erano ragazzi scalmanati che hanno rischiato di far male a qualcuno”.

Il tutto è avvenuto nel quartiere Pianura di Napoli, nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2020.

“Dai messaggi inviatici dai cittadini sembra che delle auto delle forze di polizia che sarebbero transitate li non si sarebbero fermate a tenere sotto controllo la situazione”, prosegue Borrelli sconcertato, “Inoltre, non rispettando alcuna norma di sicurezza e legalità ci si sarebbe impossessati di una strada senza alcuna autorizzazione fino a notte inoltrata minacciando e lanciando bottigliette d’acqua contro chi protestava”.

Nota alla Questura per il concerto

Secondo quanto riporta una denuncia, sarebbe stata colpita una bambina di 9 anni. Il cantante si è esibito con un repertorio neomelodico che includeva molti brani di Niko Pandetta, pregiudicato e imparentato a un boss mafioso. “Qualcuno forse crede che noi ce l’abbiamo con i neomelodici, ma non è così”, dice il consigliere regionale, “Noi ce l’abbiamo con chi non rispetta le regole, con chi dà vita a comportamenti e situazioni che violano le leggi e mettono in pericolo la cittadinanza, noi puntiamo il dito contro chi pensa di poter fare sempre ciò che gli pare senza tener conto degli altri e delle leggi.

Questo concerto aveva tutte le autorizzazioni necessarie? Sono stati fatti i dovuti controlli?”. La Questura ha ricevuto una nota da parte di Borrelli, nella quale si chiedono chiarimenti in merito e maggiori controlli per i concerti in strada.