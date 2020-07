Nelle ultime 24 ore in Lombardia si registrano 88 casi di coronavirus. Nessun nuovo decesso nella regione più colpita dalla pandemia.

Nelle ultime 24 ore si registrano 88 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso in Lombardia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e dal Pirellone. Nella giornata precedente erano stati segnalati 46 contagi e nessuna vittima.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Forte aumento di guariti nella regione, ben 616 nelle ultime 24 ore, per un totale di 71.801 guarigioni e 1.504 dimissioni. Diminuiscono i ricoverati in ospedale, che scendono di 3 unità per arrivare a 151, mentre restano stabili i ricoverati in terapia intensiva (13 casi). Il totale dei decessi in Lombardia per coronavirus resta fisso a 16.802 dall’inizio della pandemia. Sono 11.207 i tamponi effettuati.

Degli 88 nuovi positivi odierni, 17 sono debolmente positivi e 13 a seguito di test sierologici.

Incremento di dati per provincia

Milano +15 (di cui +6 in città)

Lodi: 0

Bergamo: +17

Mantova: +4

Brescia: +17

Monza e Brianza: +5

Como: +4

Pavia: +3

Cremona: +2

Sondrio: +1

Lecco: +1

Varese: +11

Il bilancio nazionale

Nelle stesse ore, il bilancio nazionale è di 3 morti (2 in Emilia Romagna e uno nel Lazio) per coronavirus, 386 nuovi casi e 765 guarigioni. Aumentano i focolai dal Nord al Sud del Paese. A preoccupare è soprattutto quello registrato a Treviso, dove oltre 120 migranti sono risultati positivi al tampone eseguito a tutti gli ospiti e al personale dell’ex Caserma Serena.