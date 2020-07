Una nuova immagine elaborata dai Ris siciliani mostra come potrebbe essere oggi la bambina scomparsa nel lontano 2004 a Marsala.

Si riapre il caso della piccola Denise Pipone. La Procura di Marsala ha infatti diffuso la ricostruzione fotografica dell’aspetto che avrebbe la piccola scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo l’uno settembre del 2004. La ricostruzione è stata elaborata in 3D dai carabinieri del Ris su volontà dei pubblici ministeri che non hanno mai smesso di cercarla.

Denise Pipitone oggi avrebbe 20 anni. Al momento per la sua scomparsa è stata processata e assolta dall’accusa di sequestro di persona la sorellastra Jessica Pulizzi.

Denise Pipitone oggi, parla la mamma

Piera Maggio, la madre della piccola Denise Pipitone, nel 2019 era tornata a parlare della figlia: “Ormai sono passati quattordici anni dal sequestro della nostra bambina, ma nulla è cambiato – le parole della donna riportate dal portale Velvet Gossip -.

La mancanza di verità e giustizia permane nel tempo. Chi sono i colpevoli del rapimento di Denise? Su questo non abbiamo dubbi, senza dover aggiungere altro… Noi genitori meritiamo e pretendiamo delle risposte certe e concrete dalla giustizia italiana, i bambini non spariscono nel nulla! Rimaniamo in attesa, impantanati dentro delle verità nascoste, dietro l’omertà e la codardia di alcuni“.

“Non avremo mai pace finché non ci sarà giustizia e verità, tanto meno l’avranno i responsabili – continua la dichiarazione di Piera -.

Ai mostri che vigliaccamente si sono macchiati di tale gesto, auguriamo che tutto il male procurato come un boomerang gli torni contro. I bambini non si toccano! Noi non molleremo e continueremo sempre a cercare Denise, figlia nostra e dell’Italia intera”.

Nonostante la sentenza di assoluzione definitiva di Jessica Pulizzi, principale sospettata del rapimento della bambina, i genitori di Denise non si sono mai arresi e da 14 anni ormai continuano ad indagare sulla misteriosa scomparsa della loro piccola, senza tralasciare nessun indizio emerso dalle indagini degli inquirenti.