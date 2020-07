Nuove linee guida del mondo della scuola per regolare la Dad: cosa cambierà in futuro?

Il rischio di dover tornare a usufruire della Dad come unico mezzo di insegnamento è tangibile. Se dovesse essere confermata nei fatti la seconda ondata di Coronavirus nel periodo autunnale, con consequenziale lockdown, il Ministro Azzolina non ha alcun dubbio: si tornerà alla Didattica a Distanza.

Una mossa che però non convince molto insegnanti e sindacati. Ed è per questo che il Governo Conte ha pensato di varare alcune linee guida per dettare regole ferree su un campo non disciplinato dai contratti scolastici. E come riporta La Repubblica nell’edizione cartacea del 30 luglio, il periodo febbraio-maggio appena vissuto, per il mondo della scuola, non sarà replicato nonostante la Dad.

Scuola, le nuove regole della Dad

Ma quali sono queste linee guida per la didattica a distanza? Nel documento, una bozza inviata ai sindacati, si fa riferimento ad almeno 20 ore di attività sincrona settimanale per ogni gruppo alle scuole superiori; almeno 15 ore per le primarie e 10 per le prime classi delle elementari. Stesso discorso per la scuola dell’infanzia che avrà una Dad ma limitata a videochiamate e videoconferenze.

Con queste linee guida si danno norme attraverso cui i dirigenti scolastici potranno costruire gli orari degli insegnanti e scegliere di “compattare” due materie diverse nel corso della lezione. Chi usufruisce della Dad avrà un orario ridotto a 45 minuti. Per quanto concerne i voti, invece, quelli a schermo avranno lo stesso valore di quelli in presenza. Uno studente a cui tocchi la settimana a casa, potrà essere interrogato “in sincrono” dalla docente in aula.

Le attività scolastiche, inoltre, non devono incidere sull’economia familiare.