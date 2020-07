Paura alla stazione Porta Nuova di Torino dove una donna tenta di accoltellare i passanti. Fermata dalla Polfer.

Una donna di 31 anni, del Congo, in Italia senza fissa dimora, tenta di accoltellare i passanti con una grossa lama alla fermata del 4 davanti alla stazione di Porta Nuova di Torino. La donna, come riferito dalle cronache locali, ha iniziato a dare in escandescenze aggredendo i passanti: sono intervenuti rapidamente gli uomini della Polfer che sono riusciti a bloccarla.

Paura a Torino Porta Nuova

Secondo quanto denunciato dai passanti, la donna 31enne ha continuato il suo momento di follia anche dopo essere stata fermata dalla polizia ferroviaria. Tant’è che gli agenti hanno dovuto usare le maniere forti. La 31enne ha più volte provato a colpire all’addome e al petto uno dei poliziotti intervenuti, non riuscendoci solo grazie all’abilità degli agenti.

#Torino, tenta di accoltellare passanti e agenti nei pressi della stazione di Porta Nuova: arrestata 31enne congolese senza fissa dimora @TgrPiemonte — Tgr Rai (@TgrRai) July 30, 2020



La donna è stata disarmata e portata negli uffici Polfer nella stazione dove – come denunciato dagli agenti – ha continuato a comportarsi in modo aggressivo. Alle spalle diversi precedenti. La 31enne del Congo non è nuova a questi atteggiamenti: un comportamento simile lo aveva già avuto lo scorso marzo.

Adesso la donna è stata arrestata per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale: è stata trasportata presso la casa circondariale di Torino.