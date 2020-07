2mila giovani assembrati per il Dj set di Bob Sinclar a Gallipoli, Puglia. Tutti vicini e senza mascherina, nonostante il Covid.

A Gallipoli, in Puglia, Bob Sinclar in concerto durante un Dj set interamente tenuto da lui. Fin qui, niente di strano se non fosse che nella discoteca che lo ha ospitato c’erano 2mila persone, tutte ammassate e senza mascherina, in barba al Coronavirus.



Bob Sinclar a Gallipoli: 2mila persone

Nella serata di giovedì 30 luglio 2020 il famosissimo Dj internazionale Bob Sinclar si è esibito in uno dei locali più famosi di Gallipoli, meta che ogni anno attrae frotte di giovani turisti alla ricerca del divertimento. L’esibizione era stata autorizzata dalla Prefettura di Lecce, nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduto da Maria Rosa Trio.

Durante questo incontro, si è stabilito il rispetto delle misure di sicurezza e quindi anti assembramento, con un limite imposto alla discoteca di 2.050 ingressi.

I numeri c’erano tutti, le distanze e le mascherine decisamente no e le immagini della serata hanno fatto il giro dei social network.





Video della serata sui social di Sinclar

In particolare, lo stesso Bob Sinclar ha pubblicato alcune storie su Instagram dalla sua consolle, dove inquadra la folla danzante e ammassata.

In tempi migliori, sarebbero immagini come altre di una normalissima serata estiva, con giovani che si divertono e si godono la musica di un Dj di fama internazionale, ma in questa occasione i rischi erano tanti.

Di diverso respiro, ma simile risultato, un concerto che si è tenuto a Napoli.

In questa occasione l’evento non era autorizzato e anche qui, dove ad esibirsi è stato un noto cantante neomelodico, si sono verificati assembramenti con giovani senza mascherina, oltre a macchine parcheggiate ovunque e schiamazzi fino a sera tardi.