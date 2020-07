Donna positiva viola la quarantena a Roma per andare al funerale, denunciata.

Una donna di Roma positiva al coronavirus ha violato la quarantena a cui era obbligata per legge, per andare al funerale di uno dei due operati morti lo scorso 20 luglio in un cantiere edile in zona Vigna Murata. La cerimonia funebre si è svolta lo scorso 27 luglio a Cesano, nel Municipio Roma XV, ed ora lo stato d’allerta nell’intera zona è stato alzato a livello massimo.

Tracciamento e controlli, l’unico modo per circoscrive il problema e riuscire ad evitare che si generino dei focolai di ampia portata. La Asl Roma 1 ha comunque provato a tranquillizzare i molti cittadini di Cesano preoccupatisi dopo aver appreso la notizia. “La ASL Roma 1 rassicura la comunità di Cesano che le persone che hanno avuto contatto con un COVID-19 positivo nel corso di una cerimonia funebre, svoltasi lunedì 27 luglio, sono state individuate dal SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) – dichiara la Asl in una nota – Per questi cittadini sono state poste in essere le dovute misure di precauzione e sono stati avviati al percorso di verifica attraverso tampone naso-faringeo.

Ribadiamo che la migliore forma di prevenzione resta sempre quella di ridurre le occasioni di contatto, mantenendo le distanze di sicurezza, indossare la mascherina e igienizzare le mani”.





I dati sul coronavirus nel Lazio, diffusi nel bollettino del 30 luglio, ci danno conferma della presenza di 3 casi a Cesano appartenenti allo stesso nucleo familiare.

La donna è stata prontamente denunciata, ed ora dovrà rispondere di pandemia colposa.