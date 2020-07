A Rivoli una coppia francese ha lasciato il figlio chiuso in auto in un parcheggio, mentre facevano compere. Denunciati per abbandono di minore.

Sul posto i sanitari del 118 hanno provveduto a reidratare il ragazzo. Immediata la denuncia per abbandono di minore per la coppia transalpina.

Due genitori francesi hanno lasciato il figlio di 13 anni chiuso nell’auto, in un parcheggio di un supermercato di Rivoli, in Piemonte. Nonostante il caldo torrido (la macchina segnava quasi 40 gradi), la coppia ha deciso di far aspettare il ragazzo per qualche minuto in macchina, mentre loro facevano la spesa.

Sarebbe stato lo stesso 13enne a chiedere aiuto ai passanti, poiché impossibilitato a respirare, secondo quanto riportano le cronache locali. Una ragazza si è accorta del 13enne e ha chiamato subito la vigilanza. Mentre si formava un capanello di passanti attorno all’auto, un uomo ha rotto il vetro di una portiera, tirando in salvo il ragazzo, quasi allo stremo delle forze.





Sul posto sono intervenuti i carabinieri e alcuni medici del 118 che hanno provveduto a soccorrere il ragazzo, visibilmente disidrato per la calura. Una volta tornati alla propria auto, i carabinieri hanno denunciato la coppia per abbandono di minore.