Fino al 10 settembre sarà obbligatorio indossare le mascherine al chiuso in Lombardia: lo ha stabilito il Presidente Fontana.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha firmato un’ordinanza che estende l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso fino al 10 settembre. All’aperto saranno invece necessarie solo in mancanza di distanziamento sociale, motivo per cui la Regione consiglia comunque di tenerne sempre una con sé.

Mascherine al chiuso in Lombardia

Il provvedimento è valido dall’1 agosto al 10 settembre e prevede che i cittadini continuino ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi. Quindi anche a bordo dei mezzi di trasporto pubblico per cui l’ordinanza introduce delle novità, vale a dire la possibilità di occupare il 100% dei posti a sedere di filobus, metropolitana, autobus, tram e treni e il 50% di quelli in piedi.

I mezzi potranno quindi viaggiare a capienza piena e non più ridotta, cosa che vale anche per l’alta velocità e i servizi di scuolabus.

Tra le altre disposizioni contenute nel testo vi è l’estensione dell’obbligo di misurazione della temperatura al lavoro per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti.

Se dovesse risultare superiore a 37,5 gradi, le persone non potranno entrare nella sede e dovranno necessariamente contattare il proprio medico curante.

Quanto invece alle celebrazioni liturgiche che si svolgono all’interno degli immobili, il numero di partecipanti sarà determinato dal numero di posti utilizzabili nel rispetto del limite di 350 persone e nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. C’è la possibilità di derogare a questo limite ma solo previa relazione di un tecnico che attesti una superiore capienza della struttura compatibile con la non violazione del distanzamento.