In questo weekend l’ondata di caldo africano sembra non darci tregua. Domani, sabato 1 agosto, le città bollino rosso saranno 4 in più.

Se pensate che in questi giorni faccia fin troppo caldo, tenetevi pronti. Da domani, sabato 1 agosto, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, il meteo prevede una nuova ondata di caldo. Si arriverà a superare i 40 gradi toccando quota 43.

Attualmente le città bollino rosso sono 10. Da Bolzano a Roma, da Bologna a Pescara, il caldo proveniente dal continente africano interessa l’Italia da Nord a Sud.

Meteo, nuova ondata di caldo

Un bollettino tutt’altro che rassicurante dunque, quello del ministero della salute che ha segnalato che per la giornata del primo agosto, le città bollino rosso saranno 4 in più rispetto alla giornata odierna. Parliamo di città che oggi venerdì 31 luglio risultano bollino arancione e sono Brescia, Verona, Viterbo e Latina.

In questi giorni, appare quindi evidente che il caldo torrido è arrivato in ogni zona d’Italia. A Firenze, Roma o ancora Reggio Calabria e Napoli, le temperature si aggirano dai 34°C ai 37/38° C, mentre è sulle Isole, che i valori toccheranno il massimo. Si parte da 41° C nelle zone di Ragusa, Siracusa e Agrigento per toccare i 43°C nelle aree interne della Sardegna e in provincia di Oristano.

Un caldo che nei prossimi giorni diminuirà

Per chi spera che le temperature ritornino a essere più miti, già nelle prossime ore, potrebbe esserci una buona notizia. L’ondata di caldo che in questi giorni manifesta il punto massimo, potrebbe fare spazio a delle perturbazioni provenienti dal Nord Europa che porteranno pioggia e temporali sulle Alpi centro-occidentali arrivando fino in Veneto e Lombardia. Per chi risiede al centro e al Sud, il caldo continuerà ancora per un’altra settimana, almeno fino al martedì successivo.

Un caldo che, in definitiva, si era fatto attendere portando piogge e maltempo, ma che alla fine è arrivato, facendoci sentire quell’aria un po’ d’estate.