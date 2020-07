Colto da un improvviso malore, un uomo di 45 anni è morto a Mandragone, in provincia di Caserta, dopo aver fatto il bagno in mare.

Un 45enne è morto in spiaggia a Mondragone, sul Litorale Domizio in provincia di Caserta. L’uomo era appena uscito dall’acqua, quando all’improvviso si è sentito male e si è accasciato a terra. Hanno assistito alla scena gli amici dell’uomo e gli altri bagnanti presenti in spiaggia.

Morto un 45enne in spiaggia a Mondragone

Si trovava sul Litorale Domizio, precisamente a Mondragone (dove a fine giugno era stato individuato un importante focolaio di coronavirus), Salvatore Balletta, un uomo di 45 anni residente a Cervino, una piccola località del Casertano, quando all’improvviso si è sentito male. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo avesse deciso di fare tappa a Mondragone, mentre stava tornando casa, per fare un tuffo e rinfrescarsi.

Quella che però doveva essere una giornata di relax e ristoro si è trasformata in una tragedia. Il 45enne, dopo un breve bagno in mare, si stava dirigendo a riva verso gli amici di cui era in compagnia, ma proprio in quell’istante è stato colto da un malore – probabilmente un infarto – e si è accasciato a terra. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del personale medico sanitario del pronto soccorso 118, che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte dell’uomo.

Sul luogo era presente anche un medico che si trovava in spiaggia insieme alla propria famiglia e che ha aiutato i soccorritori del 118.





L’indagine

Sull’accaduto la procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’inchiesta per comprendere cosa sia realmente accaduto e appurare le reali cause del decesso.

In attesa dell’autopsia e di chiarimenti riguardo alla causa di morte, la salma dell’uomo, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stata trasferito presso l’obitorio del reparto di medicina legale dell’istituto ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.