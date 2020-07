Muore operaio di 36 anni: il dramma a Rivarotta, provincia di Pordenone. L'uomo aveva lavorato per 10 ore sotto il sole.

Il caldo cocente gli ha giocato un brutto scherzo: operaio 36enne muore dopo dieci ore di lavoro a Rivarotta, in provincia di Pordendone. Va conteggiato tra i casi di morti bianche perché il suo corpo ha ceduto proprio a causa degli elevati sforzi effettuati sul posto di lavoro: le condizioni climatiche non lo hanno favorito e, nonostante la giovane età, il povero operaio è morto dopo un malore improvviso.

A darne notizia è Il Messaggero Veneto che rivela come la tragedia si sia consumata giovedì 30 luglio. Aveva iniziato, come ogni giorno, il suo turno alle ore 7:30. Alle 17, dopo dieci ore di lavoro, il suo corpo ha ceduto ed è collassato a terra. Un malore che si è rivelato, purtroppo, fatale. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Lavora sotto il sole: muore operaio

Come riporta il quotidiano veneto il giovane operaio stava sistemando i condotti per il passaggio dell’elettricità quando si è sentito improvvisamente male. A soccorrerlo i colleghi che hanno lanciato l’allarme facendo intervenire, celermente, il personale del 118. Trasportato di urgenza all’ospedale di Pordenone, l’operaio di 36 anni è spirato via alle ore 21 di giovedì 30 luglio. Sulla tragedia sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

I militari si sono accertati che il tutto fosse in regola e hanno raccolto la testimonianza dei colleghi della vittima. L’uomo, di 36 anni, viveva da solo a Verona come dipendente di una ditta che si occupa degli scavi per i condotti dell’elettricità.