Leonardo è un ragazzino di 14 anni affetto da una rara sindrome: la sua casa era finita all'asta, ma è stata salvata da un misterioso benefattore.

Era finita all’asta la casa di Leonardo, 14enne affetto da una rara patologia: la sindrome di Dravet. La sua abitazione è stata salvata dalla generosa mano di un benefattore anonimo. La casa di Leonardo e della sua famiglia era stata pignorata nel 2018, quando l’azienda del papà aveva conosciuto un periodo di forte crisi.

La situazione è degenerata fino alla richiesta di sfratto. Un incubo che grazie al precitato benefattore anonimo è terminato. Leonardo vive a Piazzola, un centro sito nell’Alta padovana (Veneto).

La casa di Leonardo salva grazie a un benefattore

La madre del ragazzo, Martina Varini, ha spiegato la situazione del figlio: “È in carrozzina e dev’essere assistito giorno e notte. La casa è su due piani ma di sopra Leonardo non può andare, perché ci sono diciotto scalini”.

Leonardo dorme sempre con una persona accanto, in quanto non può essere lasciato solo. Martina ha, inoltre, parlato della presenza di un bagno con doccia grande, in maniera tale da potervi entrare vestiti e lavare Leonardo. Vi è inoltre un lavandino “a misura della carrozzina”.

Un comitato per aiutare Leonardo

Come ha raccontato Walter Milani, primo cittadino di Piazzola, si è formato un comitato per aiutare Leonardo e la sua famiglia. La realtà è nata lo scorso febbraio ed è formata dalla Pro Loco, Creativamente disabili (associazione per l’inclusione sociale delle persone disabili), Federico Bellot (consigliere comunale) e Luciano Sandonà (consigliere regionale). La casa di Leonardo era stata messa all’asta al prezzo di 240.000 euro.

Il comitato ha fatto di tutto per riscattare l’abitazione, ma non era riuscito a entrare in possesso di una simile cifra. A risolvere la situazione, il misterioso benefattore che ha donato i restanti 152.000 euro.