Un ragazzo originario del Bangladesh girava tra i bagnanti nudo, sulla spiaggia di Posillipo: inutile il tentativo di fuga.

Aminul Islam Md, ragazzo 25enne originario del Bangladesh, stava girando completamente nudo tra i bagnanti di una spiaggia a Posillipo. Alcuni agenti, intervenuti dopo le segnalazioni pervenute, lo hanno arrestato. Tutto è iniziato quando alcune persone hanno chiesto aiuto agli agenti dell’ufficio prevenzione generale, informandoli della presenza del nudista tra i bagnanti.

Le forze dell’ordine hanno identificato Aminul presso una piattaforma adibita a solarium. Il ragazzo, tuttavia, è riuscito a scappare spintonando uno degli agenti lì intervenuti. Il 25enne ha cercato di far perdere le proprie tracce prima in mare e poi sulla spiaggia, dove una pattuglia del commissariato Posillipo lo ha bloccato e arrestato. Il giovane risulta avere già dei precedenti: le accuse nei suoi confronti sono atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale.

Uomo nudo in spiaggia a Posillipo

Aminul Islam Md, un giovane originario del Bangladesh, girava tra i bagnanti senza essere coperto da alcun indumento. Il giovane ha opposto inizialmente resistenza alle forze dell’ordine intervenute. L’episodio risale al pomeriggio del 30 luglio scorso. Gli agenti stavano pattugliando la zona per un controllo di routine, quando alcuni bagnanti li hanno fermati. Hanno segnalato la presenza dell’uomo, completamente nudo, che girava tra i passanti, anche bambini.

All’uomo era stato chiesto di allontanarsi, ma lui aveva rifiutato. Gli agenti si sono dunque avvicinati riuscendo a identificare il ragazzo grazie alle segnalazioni dei presenti. Si trovava su una piattaforma adibita a solarium, a poca distanza dagli altri bagnanti.

Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo, Aminul Islam Md ha reagito violentemente, tentando la fuga. Ha prima spintonato uno degli agenti, per poi tentare di ripararsi in mare e, in seguito, presso una spiaggia vicina. Ha cercato di far perdere le proprie tracce scappando di corsa. È stato infine bloccato dalla pattuglia del commissariato Posillipo giunta in aiuto dei colleghi già presenti sul posto.