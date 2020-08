Meteo, allerta caldo: bollino rosso in 14 città

Allerta caldo in Italia, sabato 1 agosto da bollino rosso in 14 città.

Agosto inizia nel segno dell’allerta caldo con bollino rosso in 14 città italiane. Un fine settimana di fuoco, coincidente con l’esodo per le vacanze, quello descritto dal bollettino quotidiano sulle ondate di calore pubblicato sul portale del ministero della Salute.

In particolare, il livello 3 di allerta, corrispondente al bollino rosso, è previsto per oggi, sabato 1 agosto, a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Tra queste, le 4 città che passano dal bollino arancione di ieri al rosso di oggi sono Brescia, Latina, Verona e Viterbo. In Sardegna previsto un record di 45 gradi, dopo i 42 gradi superati a Iglesias, la città più calda.

In media il termometro non è mai sceso sotto i 35 gradi in tutta la Sardegna. Da domenica attesa qualche diminuzione.

Caldo, bollino rosso in 14 città

In Sicilia, invece, la Protezione civile regionale parla di massimo rischio incendi in ampie zone, compresa la provincia di Palermo, e di un’ondata di calore con temperature fino a 36 gradi: ondata di calore prevista in aumento, con passaggio da livello 2 a livello 3 per la giornata di domenica, quando le temperature al suolo saranno fino a 37 gradi.

Per domani (domenica 2 agosto) invece, il bollettino del ministero sulle ondate di calore indica bollino rosso in 12 città: a quelle di oggi si aggiungono Ancona e Palermo, ma scende l’allerta a Bolzano, Brescia, Torino e Verona. Attesi 39 gradi a Bologna e Latina, 38 a Firenze, 37 a Roma.