L'Italia settentrionale si prepara all'arrivo di temporali e grandinate: le autorità hanno diramato un'allerta meteo per l'1 e 2 agosto.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo che riguarderà il pomeriggio-sera di sabato 1 agosto e tutta la giornata successiva. Secondo le previsioni, mentre al centro-sud si parla di bollino rosso, al nord torneranno infatti temporali, grandinate e raffiche di vento.

Allerta meteo dell’1 agosto 2020

Le autorità hanno avvertito in merito all’avvicinamento di una perturbazione nord-atlantica, permeata da aria più fredda in quota, che causerà un intenso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali d’Italia, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco generalmente di forte intensità.

Pertanto il Dipartimento ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche.

Esso non riguarda l’intera penisola ma alcune regioni precise. Per la Lombardia si parla infatti di allerta arancione per rischio temporali mentre per Piemonte, Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Umbria e Marche di allerta gialla.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha infine ricordato che le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche relative a singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate per far fronte al maltempo sono gestite dalle sue strutture territoriali.

Esse sono in perenne contatto con i dipartimento centrale per seguire l’evolversi della situazione.