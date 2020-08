In seguito alla positività del bagnino, il comune di Sabaudia fornirà un kit per mantenere il distanziamento in spiaggia.

Dopo che a Sabaudia un bagnino è risultato positivo al covid, il comune ha deciso di fornire a tutti i bagnanti un kit per mantenere il distanziamento sociale. L’Asl di Latina sta tracciando tutti i clienti venuti a contatto con l’addetto alla balneazione.

Per i bagnanti c’è la possibilità di prenotare il proprio posto in spiaggia con una speciale app.

Bagnino positivo Sabaudia, il kit per il distanziamento

A Sabaudia l’allerta è massima dopo che un bagnino è risultato positivo al covid, ma il comune ha deciso di intervenire, fornendo ai suoi clienti un kit per il distanziamento sociale.

Si tratta di una corda colorata lunga 3×3 che i bagnanti dovranno stendere sulla sabbia, al fine di delimitare il proprio spazio vitale, evitando assembramenti.

Inoltre, sarà disponibile un’app per prenotare il proprio posto sulla spiaggia libera: “Per la fruibilità della spiaggia in assoluta sicurezza, ora più che mai è opportuno utilizzare l’apposita applicazione web. Bastano davvero pochi secondi per godere del mare in tranquillità e con spensieratezza“.



Chiosco chiuso

Come si legge in una nota dell’amministrazione:“Il chiosco in questione riaprirà solamente quando saranno state espletate tutte le necessarie ed idonee procedure, al fine di garante il rispetto della sicurezza e salute pubblica“.

Intanto prosegue l’iter di tracciamento di tutti i clienti entrati in contatto con il bagnino, al fine di evitare ulteriori diffusioni del virus. L’amministrazione comunale invita poi i bagnanti a rivolgersi al medico di base, in caso di primi sintomi.