Nube di fumo a Bergamo a causa di un incendio in una ditta di trasporti.

Una nube di fume ha travolto Bergamo per via di un incendio in una ditta di trasporti. L’allarme è scattato a Costa di Mezzate, dove è divampato un vasto incendio all’una di notte in una ditta di trasporti. Le fiamme erano altissime e hanno completamente avvolto la struttura.

Una scena davvero impressionante per tutte le persone che abitano nella zona e che hanno lanciato l’allarme.

Nube di fumo a Bergamo

Un vasto incendio è scoppiato in una ditta di trasporti di Costa di Mezzate, a Bergamo, durante la notte. Nelle operazioni di spegnimento si sono impegnati 19 mezzi dei vigili del fuoco, che sono stati supportati dai volontari della protezione civile che erano presenti sul posto.

In un post pubblicato su Facebook, il Comune ha invitato tutti i cittadini a chiudere tutte le finestre per la loro sicurezza. “In via precauzionale, in attesa di comunicazioni da Arpa tenere chiuse le finestre causa incendio” è l’avviso che è stato lanciato.

Per via del rogo si è propagata una colonna di fumo molto grande che ha ricoperto la zona industriale ma anche quella abitata ed è visibile a chilometri di distanza. Arpa e Ats, come ha comunicato il Comune, stanno facendo i rilievi sull’aria. Per il momento non è ancora chiara la causa scatenante di questo incendio nella ditta di trasporti. Tra le ipotesi dei carabinieri ci sono un cortocircuito o un fenomeno di autocombustione dovuto al caldo di questi giorni.

Per il momento, però, non ci sono conferme. La struttura è stata quasi completamente distrutta e di conseguenza ha subito dei gravi danni.